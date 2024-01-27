أخبار الأهلي اليوم | استعادة المجحد بالنهائي .. وصراع على نجم المغرب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 27 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 27 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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صفقة الشتاء.. صراع سعودي شرس على نجم منتخب المغرب

دخل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي، قائمة ترشيحات الأندية السعودية لضمه خلال شهر يناير الجاري. "اقرأ التفاصيل"

رسالة جديدة من ليونيل ميسي عن السعودية بعد فتح أبواب دوري روشن أمامه مرة أخرى!

مرة أخرى.. تغنى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالمملكة العربية السعودية، التي يتواجد على أراضيها الآن؛ لخوض منافسات كأس "موسم الرياض". "اقرأ التفاصيل"

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الاستقالات تتوالى .. مسؤول جديد في الأهلي يعلن الرحيل رسميًا

"ماذا يحدث في الأهلي؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق عملاق السعودية؛ بعد موجة الاستقالات التي تضرب النادي، في الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يفوز على ووهان بثلاثية وديًا

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره ووهان الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نهائي كأس التحدي بالإمارات.

النادي الأهلي صعد إلى المباراة النهائية، ليواجه الزمالك المصري مساء غدٍ الأحد،، لتحديد بطل كأس التحدي.

الأهلي يستعيد المجحد أمام الزمالك

أصبح لاعب الوسط محمد المجحد جاهزًا للمشاركة رفقة فريقه الأهلي، خلال مباراة الزمالك المقرر لها مساء الأحد، في نهائي كأس التحدي.

وكان المجحد يُعاني من إصابة، ولكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة.

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