صفقة الشتاء.. صراع سعودي شرس على نجم منتخب المغرب

مارسيليا منفتح على بيع اللاعب خلال شهر يناير

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دخل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي، قائمة ترشيحات الأندية السعودية لضمه خلال شهر يناير الجاري.

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وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، عن وجود اهتمام قوي من عمالقة الدوري السعودي بالتعاقد مع أوناحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويشارك أوناحي حاليًا مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، كما كان له دور مؤثر في بلوغ أسود الأطلس المربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022 واحتلال المركز الرابع.

وأشار "فوت ميركاتو"، المختص في أخبار سوق الانتقالات، إلى أن ناديي اتحاد جدة والشباب، يضعان أوناحي على رأس لائحة طلباتهما في الوقت الحالي، مؤكدة أن هناك أيضا إعجابًا من ناديي الهلال والأهلي، بجانب نادي الدحيل القطري.

وكشف الموقع الفرنسي، أن نادي مارسيليا منفتح على بيع اللاعب خلال شهر يناير بسبب حاجة النادي للأموال، لكن لا يوجد أي تفاوض بالوقت الحالي من أي طرف للحصول على خدماته.

وانتقل أوناحي إلى مارسيليا خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 10 ملايين يورو قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي، بعد التألق الكبير في بطولة كأس العالم الماضية.

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واهتمت عدة أندية إنجليزية باللاعب المغربي خلال الصيف الماضي، وكان أبرزها نادي برنتفورد الذي لم يقدم العرض المالي المطلوب من مارسيليا، والمقدر بقيمة 20- 25 مليون يورو.

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