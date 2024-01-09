أخبار الاتحاد اليوم | خطة الانتقالات الشتوية، ومهاجم الهلال يقترب

تامر أبو سيدو
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Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 يناير 2024

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