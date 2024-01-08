نجم إنجلترا السابق: معتقدات محمد صلاح الدينية تدفعه للرحيل عن ليفربول!

مستقبل محمد صلاح يثير الجدل مرة أخرى مع فتح باب الميركاتو الشتوي

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الجميع يراقب مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في ظل الرغبة السعودية "الملحة"، في التعاقد معه.

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صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025؛ حيث كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الاتحاد السعودي، في الصيف الماضي، قبل دخول عملاق الرياض الهلال، في الصفقة، خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق.. فجّر بول روبنسون، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، مفاجأة في مستقبل الفرعون المصري؛ بقوله: "بالنسبة لي.. صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي (محسومة)".

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روبنسون أكد في تصريحات مع "ليفربول إيكو"، على أن النجم المصري سينتقل إلى السعودية؛ ليس بسبب الثروة المالية أو الطموح الشخصي، وإنما لمعتقداته الدينية.

وتوقع الحارس الإنجليزي السابق، أن يفوق تأثير انتقال محمد صلاح إلى المملكة؛ ذلك الذي أحدثه انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

وشدد بول روبنسون، على أن صلاح البالغ من العمر 31 سنة، سيجلب إيرادات إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ستكون الأضخم في تاريخ البلاد، بسبب الشعبية الكبرى التي يتمتع بها، بالإضافة إلى جودته كلاعب كرة قدم.

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