أخبار الاتحاد اليوم | حمد الله يتفق مع فريقه الجديد .. وكشف دور بنزيما في صفقة حسام عوار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 يوليو 2024.

توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى "اتفاق" مع أحد الفرق الراغبة في التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال صيف العام الحالي.

"أعيدوا شحن بطاريات الجسم".. هكذا نصحت عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو، الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة أو الروتين اليومي.

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كشف نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن حسمه صفقة محلية بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

أعرب لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن فخره بقيادة هذا الكيان الرياضي الكبير، ليس في المملكة فقط، وإنما في الوطن العربي بأكمله.

ودع نادي الاتحاد السعودي، لاعبًا جديدًا في صيف العام الحالي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي 2024-2025.

حسام عوار يشارك في تدريبات الاتحاد .. وتطورات تأهيل الغامدي

كشف نادي الاتحاد، عن مشاركة الجزائري حسام عوار، الوافد الجديد من صفوف روما الإيطالي، بعقد لمدة 4 مواسم، في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، كما أجرى القياسات البدنية.

ويخضع اللاعب حامد الغامدي، لسلسلة من الاختبارات البدنية لتقييم مستوى لياقته البدنية، بعد أن أنهى بنجاح برنامجه التأهيلي في بلجيكا، هذه الاختبارات هي الخطوة الأولى في إعادة اندماجه التدريبي في الفريق.

ويركز الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، على التجهيز اللياقي للاعبين من خلال التدريبات في الفترة الحالية، التي تقام على فترتين، صباحية ومسائية، بين صالة اللياقة والملعب، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، لؤي مشعبي، لسير المعسكر عبر تواصله اليومي مع الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا، للاطمئنان على أعضاء الفريق وتقدم التحضيرات.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟