أخبار الاتحاد اليوم | وعد بمفاجأة كبرى واتفاقية غريبة تقرب لاعب العميد من الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ30 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ30 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

ردًا على مفاجأة الهلال في موسم جدة .. مسؤول اتحادي: لدينا خطة أفضل مما تتخيلون!

تتعرض إدارة نادي الاتحاد السعودي لحملة جماهيرية شرسة خلال الفترة الحالية على إثر الركود التجاري الذي ضرب النادي، فيما تحركت إدارة الهلال وقامت بافتتاح متجرها ضمن موسم جدة. (طالع التفاصيل)

هل سينتقل إلى نادي عاصمي؟ الكشف عن موقف أحمد حجازي

أصبح النجم المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، في طريقه للرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة مسؤولي النمور في إجراء عمليات إحلال وتجديد. (طالع التفاصيل)

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عمر السومة يفسر "لخبطة" الاتحاد

تحدث عمر السومة؛ نجم الأهلي الأسبق، عن سبب سقوط الاتحاد الموسم الماضي 2023-24، بعد تتويجه بلقب دوري روشن في الموسم الذي يسبقه. (طالع التفاصيل)

اتفاقية غريبة تقرب لاعب الاتحاد من الرحيل للاتفاق

كشفت صحيفة "الرياضية" عن اتفاقية غريبة بين ناديي الاتحاد والاتفاق، تقرب مدالله العليان؛ لاعب الأول، من الانضمام للنواخذة.

الاتفاق تنص على منح الاتفاق أولوية التعاقد مع لاعبي النمور، على أن تخصم من حصة انتقال الثنائي أحمد الغامدي وسعد الموسى، الذي فعل الاتحاد بند الشراء في عقديهما عقب انتهاء إعارتهما مع ختام الموسم الماضي.

وأوضحت "الرياضية" أن الاتحاد اتفق مع الاتفاق على التنازل عن المدة المتبقية من عقد العليان، على أن يوقع للأخير لمدة أربعة مواسم، تبدأ من 2024-2025.

ثورة في الأجانب

أكدت صحيفة "الجزيرة" أن إدارة الاتحاد تنوي الاستغناء عن عدد كبير من محترفي الفريق الأجانب، على رأسهم أحمد حجازي، عبدالرزاق حمدالله، لويز فيليبي وجوتا.

وأشارت إلى أن الثنائي حجازي وحمدالله لديه بالفعل عروض احترافية من عدد من الأندية، في انتظار موافقة اللاعبين فقط.

فيما ترغب الإدارة في استمرار الثلاثي كريم بنزيما، فابينيو ونجولو كانتي.