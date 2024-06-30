ردًا على مفاجأة الهلال في موسم جدة .. مسؤول اتحادي: لدينا خطة أفضل مما تتخيلون!

كما سار الموسم الكروي الماضي، الاحتفالات الهلالية واللوم الاتحادي ينتقلان لموسم جدة..

تتعرض إدارة نادي الاتحاد السعودي لحملة جماهيرية شرسة خلال الفترة الحالية على إثر الركود التجاري الذي ضرب النادي، فيما تحركت إدارة الهلال وقامت بافتتاح متجرها ضمن موسم جدة.

الجماهير الهلالية تكيل الإشادات لناديها، بل أنها أسقطت أنه ضرب العميد في موسم جدة، كما هزمه سبع مرات في الموسم الماضي في مختلف البطولات سواء دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية.

هذا دفع الجماهير الجداوية للوم ناديها، ليرد عليها بول أكونور؛ مدير النشاط التجاري في النادي، مؤكدًا أن ناديه لديه خطة محكمة، مطالبًا إياهم بالثقة بالمسؤولين فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق بول ردًا على مشجع بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لدينا خطة أكبر وأفضل مما ممكن أن تتخيلوا، أرجوك ثق بها، قريبًا جدًا ستخرج للنور".

يذكر أن الاتحاد انتخب مؤخرًا لؤي ناظر رئيسًا لمؤسسة النادي غير الربحية، والجماهير تنتظر طفرة كبرى بعد الموسم الماضي المخيب في كافة الجوانب برئاسة أنمار الحائلي.