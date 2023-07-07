أخبار الاتحاد اليوم | نونو سانتو يحسم مصير الثلاثي نهائيًا، وصفقة محمد عبد المنعم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 يوليو 2023 ..

سانتو يحسم مصير الثلاثي نهائيًا

حسم نونو سانتو المدير الفني للاتحاد مصير الثلاثي، عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، نهائيًا مع الفريق.

المدرب رفض تمامًا إدراج الثلاثي في قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الطائف الإعدادي للموسم الجديد، حيث اقتصرت قائمة المستدعيين على 21 لاعبًا ليس من بينهم العبود والبيشي والشمراني.

استعدادات الاتحاد تنطلق بالفحوصات الطبية

انطلقت استعدادات الاتحاد للموسم الجديد بخضوع اللاعبين للفحوصات الطبية المعتادة قبل الدخول في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في الطائف بدءًا من يوم الإثنين القادم وحتى الـ27 من يوليو الجاري.

وسيستمر توافد اللاعبين على المشفى الخاص الذي تُقام فيه الفحوصات على مدار اليومين القادمين حتى موعد انطلاق المعسكر.

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