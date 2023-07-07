خلافة حجازي في الاتحاد؟ الأهلي يحسم موقف محمد عبدالمنعم

تعرف على موقف الأهلي من رحيل مدافعه الدولي

حسم النادي الأهلي المصري موقفه من رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم إلى صفوف نادي الاتحاد، بعد الأخبار التي ترددت الفترة الماضية، حول رغبة العميد في استقطابه من أجل تعويض القائد أحمد حجازي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

عبد المنعم يقدم أفضل مواسمه مع الأهلي، حيث نجح في قيادة المارد الأحمر لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفًا حاسمًا في إياب النهائي أمام الوداد المغربي بالدار البيضاء.

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أخبرت عبد المنعم بأن رحيله خلال الوقت الحالي أمر من الصعب الموافقة عليه، بسبب حاجة الفريق لخدماته، بجانب رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني التفريط فيه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي طلبت من محمد عبد المنعم عدم التركيز مع أي عروض خارجية خلال الصيف الحالي، والتركيز فقط في المباريات القادمة التي ستحسم لقب الدوري المصري الممتاز، الغائب عن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويرتبط عبد المنعم صاحب الـ24 عامًا مع النادي الأهلي بعقد ينتهي في صيف 2025، حيث تبقى موسمان في عقده مع المارد الأحمر.