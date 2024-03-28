أخبار الاتحاد اليوم | نصيحة كارينيو بشأن حمدالله، وحالة نادرة بشأن الأجانب

باستثناء واحد .. أجانب الاتحاد جاهزون لمواجهة الفيحاء

بات جميع أجانب الاتحاد، باستثناء واحد، جاهزين تمامًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الجمعة.

المصري أحمد حجازي انضم إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير، وهو الوحيد من الأجانب الذي استدعي لتمثيل بلاده.

الغائب الوحيد عن قائمة الأجانب هو البرازيلي فابينيو، حيث يُعاني لاعب الوسط من إصابة على مستوى الفخذ ويُعالج حاليًا خارج السعودية.

هذا الأمر يجعل المدرب مارسيلو جاياردو يتنفس الصعداء أخيرًا، إذ هي حالة نادرة هذا الموسم التي يُتاح له استخدام 7 من أجانب الفريق الـ8.