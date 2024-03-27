خاص | صفقة نجم مانشستر يونايتد .. العالم تحدث عن الحرب مع النصر فقرر الاتحاد الرد!

إحدى الصفقات العالمية المستهدفة من السعودية..

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كشف نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة "تعاقده" مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الاتحاد يحارب حاليًا على لقبي السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع محاولة لخطف المركز الثالث من "الغريم" الأهلي؛ لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وفي هذا السياق.. نفى مصدر رسمي بنادي الاتحاد، وجود أي رغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي رافائيل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد.

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المصدر الاتحادي كشف في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، أن النادي يعود إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل مخاطبة صندوق الاستثمارات السعودي؛ للتعاقد مع أي صفقة.

وأشار المصدر، إلى أن فاران البالغ من العمر 30 سنة، ليس من ضمن خطط الجهاز الفني لنادي الاتحاد؛ الذي يفضل لاعبين آخرين عليه.

وخلال الأيام الماضية، أكدت تقارير إنجليزية وعالمية عديدة، على اشتعال الحرب بين العميد الاتحادي ونادي النصر، للتعاقد مع المدافع الفرنسي في الصيف القادم؛ وسط اقتراب اللاعب للغاية، من الانتقال إلى الملاعب السعودية.

جدير بالذكر أن فاران يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث انضم إلى صفوفه في صيف 2021، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

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