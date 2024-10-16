أخبار الاتحاد اليوم | ناظر وباعشن يحضران "يوم الوفاء" .. والنيابة تقول كلمتها في اتهام دومينجوس بالفساد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد يستعيد خدمات الموسى والناشري وكانتي ضد القادسية

كشفت صحيفة "الرياضية" عن عودة سعد الموسى وعوض الناشري والفرنسي نجولو كانتي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيهم من الإصابات المتفرقة التي عانوا منها خلال الفترة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي لوران بلان أصبح قادرًا على الاعتماد على الثلاثي الموسى والناشري وكانتي في مباراة القادسية المقبلة.

وكان كانتي يُعاني من إصابة في العضلة الضامة، تسببت في عدم مشاركته في مباراة الأخدود الأخيرة في دوري روشن السعودي.

GOAL

ناظر وباعشن يؤازران الاتحاد ضد القادسية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد لؤي ناظر وحاتم باعشن، رئيسي الاتحاد السابقين، في مباراة الفريق المقبلة ضد القادسية في ليلة الوفاء.

وسيقوم الاتحاد بتكريم رؤساء النادي السابقين مساء يوم السبت المقبل، قبل مباراة الفريق ضد القادسية بملعب الجوهرة المشعة.

بعد تحديد قيمة هدف سالم الدوسري .. "ثنائية السعودية في مونديال قطر قادرة على إنهاء أزمة الأرجنتين الاقتصادية!"

رغم مرور عامين تقريبًا؛ إلا أنه لا يوجد أي سعودي على وجه الأرض، قادر على نسيان "الفوز التاريخي" الذي حققه المنتخب الوطني، على نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في كأس العالم "قطر 2022". "اقرأ التفاصيل"

موجهًا اللوم لسالم الدوسري وثلاثي السعودية .. روبرتو مانشيني: لا أتحمل مسؤولية تعادل البحرين بمفردي!

اعتدنا أن يخرج غالبية المدربين عقب المباريات لتحمل المسؤولية حال الخسارة، لكن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خرج عن المألوف هذه المرة، وقرر تحميل لاعبي الأخضر مسؤولية التعادل أمام البحرين. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد عرف مصير رئيسه التنفيذي .. النيابة تصدر قرارها في اتهام دومينجوس سواريز بـ"التزوير والفساد المالي"

اتخذ مكتب المدعي العام في البرتغال، قراره النهائي في الاتهامات الموجهة إلى دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد السعودي، بقضية "التزوير والفساد المالي" عن فترة عمله في العملاق المحلي بنفيكا. "اقرأ التفاصيل"