بعد تحديد قيمة هدف سالم الدوسري .. "ثنائية السعودية في مونديال قطر قادرة على إنهاء أزمة الأرجنتين الاقتصادية!"

السعودية هزت العالم بفوزها التاريخي على الأرجنتين..

رغم مرور عامين تقريبًا؛ إلا أنه لا يوجد أي سعودي على وجه الأرض، قادر على نسيان "الفوز التاريخي" الذي حققه المنتخب الوطني، على نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في كأس العالم "قطر 2022".

وقتها.. فاز منتخب السعودية (2-1) على الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2022؛ بهدفي سالم الدوسري وصالح الشهري.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، إن قيمة هدفي سالم والشهري، قادرة على حل "الأزمة الاقتصادية" التي تُعاني منها الأرجنتين، في الوقت الحالي.

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العصيمي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الأرجنتين طلبت قرصًا من صندوق النقد الدولي، في العام الحالي، بقيمة 44 مليار دولار؛ لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن المختصين، قدروا "القيمة السوقية" لهدف سالم الدوسري في الشباك الأرجنتينة، ببطولة كأس العالم الأخيرة، بحوالي 35 مليار دولار.

وسخر عبدالعزيز العصيمي؛ بالقول: "أنا أشوف لو أخذنا هدف سالم مع هدف صالح؛ يمكن الأرجنتين ما تحتاج لهذا القرض".

وكان سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، قد تحدث في مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة الماضية؛ كاشفًا عن "القيمة السوقية" لهدف سالم في الأرجنتين - التي وصلت إلى 35 مليار دولار -، وانعكاسه على الاقتصاد السعودي.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، خسر من بولندا والمكسيك بعد الفوز على الأرجنتين، ليودع كأس العالم 2022 من "دور المجموعات"؛ بينما انتفض زملاء ميسي بقوة، في أعقاب السقوط المفاجئ أمام الأخضر، ليحققوا اللقب الغالي في النهاية.