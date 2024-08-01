أخبار الاتحاد اليوم | موهبة روما تحسم موقفها من العميد .. وأزمة اشتباكات ودية فارينزي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأول من أغسطس 2024.

"تلقى عرضًا من الاتحاد" .. موهبة روما يحسم مستقبله نهائيًا

خلال الأيام الماضية.. حاولت العديد من الأندية، وعلى رأسها الاتحاد السعودي، "التعاقد" مع أحد مواهب فريق العاصمة الإيطالية روما؛ لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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"لماذا أغضبت الجماهير منك؟" .. عبد الإله المالكي يتسبب في إحراج مصري بالسعودية!

بشكل غير مباشر؛ تسبب عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال المعار إلى الاتفاق، في إحراج أحد المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"ستترك ألمًا في قلبي" .. جوارديولا يوجه رسالة عاطفية لنجم مانشستر سيتي لإقناعه بالبقاء!

ترك الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حرية القرار للحارس البرازيلي إيدرسون بشأن مغادرة النادي السماوي. "اقرأ التفاصيل"

مضاربات والجماهير تعتدي على اللاعبين .. إلغاء ودية الاتحاد وفارينزي بليلة تهديف كريم بنزيما

تلقى نادي الاتحاد الهزيمة على يد نظيره فارينزي البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي شهدت أحداث ساخنة في الدقائق الأخيرة، ما دفع الحكم لاتخاذ قرار بإلغائها. "اقرأ التفاصيل"

ملف كأس العالم 2034 يصدم الأهلي والاتحاد .. "دوري روشن وراء هذه الأرقام"

وضع ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، تقديرًا لمتوسط الحضور الجماهيري في ملاعب الرياض وجدة والخبر وأبها، من أجل تحديد مباريات الأندية الأكثر جماهيرية. "اقرأ التفاصيل"

بعد الشغب والاعتداءات .. الاتحاد يرد رسميًا على "أحداث" مباراة فارينزي!

قرر نادي الاتحاد، التحرك بشكل رسمي، للرد على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق الودية أمام فارينزي البرتغالي، والتي شهدت أعمال عنف استلزمت إنهاء المباراة قبل موعدها. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أصاب المدرب بالكرسي" .. اشتباكات مباراة فارينزي تنذر لاعب الاتحاد بعقوبة من الفيفا!

يبدو أن أحداث مباراة الاتحاد الودية ضد فارينزي البرتغالي لن تمر مرور الكرام، بعدما وقعت اشتباكات بين اللاعبين، أدت إلى اعتداءات جماهيرية، ما أسفر عن قرار الحكم بإلغاء المباراة عند الدقيقة 87. "اقرأ التفاصيل"