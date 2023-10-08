أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة صادمة لإيران في أزمة لقاء سباهان ونجم العميد الفريق يشتبك مع مشجع

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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نقل مواجهة الاتحاد والخليج

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الاتحاد أمام الخليج، المقررة ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، لملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وجاء نقل المباراة نظرًا لانشغال ملاعب جدة خلال تلك الفترة بمباريات كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل.

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هل تجددت؟ الكشف عن حجم إصابة كريم بنزيما في ديربي الاتحاد والأهلي

لم تكن الخسارة هي الشيء الوحيد الذي عكر مزاج جمهور نادي الاتحاد السعودي في الديربي أمام الأهلي، إنما كذلك سقوط الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق، مصابًا. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد الاتهامات لإدارة أنمار الحائلي .. حقيقة صاحب فكرة تيفو "تتذكرني؟" المثير للجدل في الديربي

"الطقطقة" قبل المباريات سلاح ذو حدين، وحاليًا يدفع نادي الاتحاد السعودي ثمن ذلك بعدما تلقى الهزيمة أمام الأهلي في ديربي جدة. (طالع التفاصيل)

فيديو | أحمد حجازي حاول منعه .. نجم الاتحاد يشتبك مع مشجع بسبب ديربي الأهلي

بينما من المفترض على اللاعب تقبل غضب الجماهير كما تكون هي الداعم الأول له، اشتبك أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي مع مشجع، دفاعًا عن إدارة النادي "غير الربحية" برئاسة أنمار الحائلي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يفاجئ وزارة الخارجية الإيرانية بإعلان صادم .. جديد أزمة الاتحاد وسباهان

تعاملت وزارة الخارجية الإيرانية خلال الأيام الماضية بثقة كبيرة حول حل أزمة إلغاء مواجهة سباهان أمام الاتحاد السعودي، لكن تبدو الحقيقة عكس ذلك تمامًا. (طالع التفاصيل)

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