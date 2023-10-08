هل تجددت؟ الكشف عن حجم إصابة كريم بنزيما في ديربي الاتحاد والأهلي

هل يعود كريم بنزيما للغياب عن المباريات بعد إصابة ديربي الاتحاد والأهلي؟

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لم تكن الخسارة هي الشيء الوحيد الذي عكر مزاج جمهور نادي الاتحاد السعودي في الديربي أمام الأهلي، إنما كذلك سقوط الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق، مصابًا.

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الفرنسي سقط مصابًا في الدقائق الأخيرة من ديربي جدة أول أمس الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ذاك اللقاء خاضه بنزيما أساسيًا بعد الغياب عن آخر مباراتين للعميد، إذ معاناته من إصابة في عضلة الفخذ، فهل تجددت هذه الإصابة؟

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وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن ما تعرض له بنزيما خلال الديربي ما هو ألا شد عضلي بسيط، تعرض له إثر الجهد الذي بذله طوال اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة غير مقلقة، لكن سيخضع قائد النمور لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف الحالية، تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا، للعودة قبل العودة لاستئناف مباريات دوري روشن.

يذكر أن الديربي انتهى بفوز الأهلي بهدف وحيد، سجله الإيفواري فرانك كيسييه، خلال شوط اللقاء الأول.

الفوز في الديربي رفع رصيد الراقي للنقطة 19 في المركز الخامس في جدول الترتيب، خلف الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط، لكن الأخير يتفوق في الأهداف.

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