أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة أسامة هوساوي .. ونونو سانتو يتغنى بدوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 أبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 أبريل 2023.

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فيديو: فوازير رمضان .. من هو النجم الذي لعب للنصر والاتحاد والأهلي وقدوته أسطورة الهلال؟

هو لاعب ينتمي لعائلة أهلاوية فوالده المدرب الوطني توفيق عسيري شجعه منذ صغره ووقف بجانبه لتحقيق حلمه، وعندما كان في الثانية عشر من عمره سجله والده في أكاديمية الأهلي ليصقل موهبته خلال شهور الصيف في جدة، ولكنه عاد بعدها إلى مدينته ليكمل دراسته. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الوحدة السابق: أسامة هوساوي كان اتحاديًا تمامًا وهكذا خطفه الهلال

كشف عبد الله خوقير رئيس نادي الوحدة السابق أسرار انتقال أسامة هوساوي مدافع الفريق للهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الاتحاد، وهي واحدة من الصفقات الأكثر جدلًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

التأكيد يأتي من السعودية .. كريم بنزيما في مفاوضات متقدمة مع هذا النادي

كريم بنزيما أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في ثورة الانتقالات المرتقبة في الدوري السعودي الصيف القادم، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُحسم بعد مستقبله مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

نونو سانتو: الدوري السعودي سيكون الأفضل في العالم

أكد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن الدوري السعودي صعب للغاية، وأنه سيكون الأفضل في العالم، مشيرًا إلى أنه كان يعلم هذا الأمر قبل أن يأتي لتدريب العميد.

وقال سانتو خلال تصريحات للموقع الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين: "الدوري السعودي مشروع جيد، ولكن حتى يكون الأقوى يحتاج إلى عمل كبير، وأنا أحاول المساعدة قدر الإمكان".

Shahid