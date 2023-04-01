رئيس الوحدة السابق: أسامة هوساوي كان اتحاديًا تمامًا وهكذا خطفه الهلال

عبد الله خوقير يكشف الأسرار

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كشف عبد الله خوقير رئيس نادي الوحدة السابق أسرار انتقال أسامة هوساوي مدافع الفريق للهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الاتحاد، وهي واحدة من الصفقات الأكثر جدلًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

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هوساوي كان أحد أبرز المدافعين في الدوري السعودي، وقد نجح الهلال في ضمه عام 2008 في صفقة مثيرة للجدل كونه كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص العميد، وقد رحل اللاعب عن الرياض للاحتراف في أندرلخت البلجيكي عام 2012 لكنه لم يبق كثيرًا وعاد للسعودية من بوابة الأهلي وبقي معه 4 سنوات قبل أن يعود للهلال عام 2016 ثم يختتم مشواره في الوحدة عام 2018 ويُعلن اعتزاله في ديسمبر من نفس العام.

خوقير الذي كان يشغل منصب المشرف العام على الكرة في الوحدة آنذاك تحدث عن أسرار تلك الصفقة قائلًا لصحيفة الرياضية السعودية "أسامة هوساوي كان اتحاديًا تمامًا، الاتفاق تم بموافقة جميع الأطراف، اللاعب ووكيله ونادي الوحدة ورئيسه ونادي الاتفاق".

تابع "أسامة ذهب إلى منصور البلوي بالفعل وأتم اتفاقه معه، كان كل شيء منتهي تمامًا لكن جاء توجيه من جهات عليا لإيقاف الصفقة وتحولت للهلال، قصة قائمة الانتقال تلك لم تكن موجودة أبدًا ووجدت لإيقاف الصفقة".

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي أوقف إتمام انتقال هوساوي من الوحدة للاتحاد آنذاك بحجة وضع اللاعب على قائمة الانتقالات مما يستدعي موافقة لجنة الاحتراف على الصفقة، وبعد شد وجذب انتهى الأمر بانتقاله للهلال.

Shahid