أخبار الاتحاد اليوم | مفاجآت صلاح المدوية .. وجاياردو يستهدف نجم روما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

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الأهلي؟ مورينيو يعلن الانتقال إلى دوري روشن السعودي.. ولكن

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الاتحاد معارًا"

على الرغم من مرور أكثر من شهرين، على إغلاق باب الميركاتو الصيفي؛ إلا أن فشل انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لا يزال يثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. "اقرأ التفاصيل"

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فالفيردي وكاسيميرو وديبالا .. رونالدو وجاياردو يتدخلان لإشعال الانتقالات السعودية

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، ولذلك بدأت الأندية السعودية التحرك من أجل الظفر بأفضل النجوم في الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

ليس رفض ليفربول .. أنمار الحائلي يكشف عن السبب الحقيقي لفشل صفقة محمد صلاح

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة النجم المصري محمد صلاح، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"مثل قطف الكرز" .. المدير التنفيذي للاتحاد يحسم ملف الانتقالات الشتوية

حسم دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، موقف ناديه من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متحدثًا أيضًا عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو والتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. "اقرأ التفاصيل"

باولو مالديني يحدد شرطه لقبول عرض الاتحاد وسر حزنه بسبب ليونيل ميسي

كشف باولو مالديني، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، والمدير الرياضي السابق في "الروسونيري" عن شعوره بالحزن بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، وعن الدافع الذي سيجعله يقبل عرضًا جديدًا في مسيرته، وسط تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالحصول على خدماته. "اقرأ التفاصيل"

دوري أبطال آسيا يحدد موقف حجازي النهائي من كأس العالم للأندية

استقر نادي الاتحاد على انضمام 10 لاعبين أجانب في القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وذلك قبل الاستقرار على الشكل النهائي للقائمة التي ستشارك بالمونديال، حيث تم تحديد موقف النجم المصري أحمد حجازي. "اقرأ التفاصيل"

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