ليس رفض ليفربول .. أنمار الحائلي يكشف عن السبب الحقيقي لفشل صفقة محمد صلاح

تعرف على السبب الحقيقي وراء فشل صفقة انتقال صلاح إلى الاتحاد

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كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة النجم المصري محمد صلاح، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات جادة وقوية مع ليفربول من أجل ضم صلاح، ولكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح، ليستمر اللاعب المصري مع فريقه الإنجليزي.

وقال أنمار الحائلي خلال تصريحات عبر برنامج "صدى الملاعب": "كنت أتمنى أن يظهر سعد اللذيذ بشفافية أكثر، فهو مدير البرنامج ويمتلك جميع المستندات وكل شيء".

وواصل: "طلبنا ضم دي بروينه وماركينيوس وإلكاي جوندوجان قبل انضمامه لبرشلونة، وكان رد برنامج الاستقطابات هو لا يوجد ميزانية مخصصة لنادي الاتحاد في هذا الصيف، ولدينا مستندات ومعلومات أخرى من الممكن أن نستعرضها".

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واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: "مفاوضات الاتحاد مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح كانت مستمرة، عن طريق برنامج الاستقطابات، وتم إخبارنا في آخر المفاوضات لا توجد ميزانية تغطي لاستقطاب صلاح ولذلك فشلت الصفقة".

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