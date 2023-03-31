أخبار الاتحاد اليوم | ليونيل ميسي لن يُضيف شيئًا .. ورومارينيو يواصل التأهيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 مارس 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

يسعى وراء ليونيل ميسي وكريم بنزيما؟ .. فيفا يصدم الاتحاد ويمنعه من التسجيل في الصيف!

لا تزال قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تضرب مصالح الأندية السعودية، فبعد الأهلي، جاء دور الاتحاد بعقوبة جديدة. "اقرا التفاصيل"

سر القصات المثيرة وسيطرة اتحادية .. حلاق نجوم الكرة السعودية

من الأشياء التي تكون لها عامل في نفسية اللاعبين، هي قصات الشعر، ومؤخرًا بدأ نجوم الكرة السعودية في الاهتمام بهذا الأمر. "اقرأ التفاصيل"

يوسف السالم وآخر راح ضحية تهور صديقه .. لاعبون سعوديون توفوا صغارًا

لا يعترف بعمر، يأتي فجأة ليخطف أحدهم، لا يعنيه إذا كان كبيرًا وضربه العجز أم كان شابًا، لا يزال باحثًا عن أحلامه وطموحاته. "اقرأ التفاصيل"

لغة الأرقام تتحدث .. "ليونيل ميسي لن يضيف للدوري السعودي كما فعل كريستيانو رونالدو!"

بينما ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري روشن السعودي، يقلل البعض من الصفقة مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رومارينيو يواصل التأهيل

يواصل النجم البرازيلي رومارينيو برنامجه التأهيلي، من أجل العودة للمشاركة رفقة الاتحاد في منافسات دوري روشن للمحترفين، بعد تعرضه للإصابة في آخر مباريات العميد.

وخاض رومارينيو تدريباته في صالة اللياقة البدنية في مقر النادي، بعد استئناف التدريبات الجماعية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفتح بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid