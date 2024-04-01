أخبار الاتحاد اليوم | لفتة رائعة تجاه الأهلي وخطوة كبرى تنهي إحدى كوابيس إدارة أنمار الحائلي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لفتة رائعة من جماهير الاتحاد تجاه الأهلي

استقبلت جماهير الاتحاد، نظيرتها من الأهلي استقبالًا رائعًا في محيط ملعب الجوهرة المشعة، الذي يستضيف الديربي بين الفريقين بعد قليل، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وحرصت جماهير العميد على توزيع وجبات الإفطار على الجماهير الأهلاوية التي وصلت للاستاد مبكرًا، لدعم فريقها.

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"بهذه الطريقة سنقهر الأهلي!" .. رسالة مارسيلو جاياردو الأخيرة إلى نجوم الاتحاد قبل الديربي

اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بصعوبة "ديربي جدة" الكبير أمام فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يسبق الهلال ويهدد الأهلي.. حيلة مثالية لانتزاع الرخصة الآسيوية

كشف الإعلامي نبيل نقشبندي، عن نجاح إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في استيفاء شروط الرخصة الآسيوية، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

"الحارس يتحرك قبل الكرة".. الكشف عن سر أزمة بنزيما مع ركلات جزاء الاتحاد

كشف المحلل الفني سلطان اللحياني عن السر وراء أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، مع إهدار ركلات الجزاء هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

رفض الأهلي التعاقد مع بنزيما في يناير الماضي .. الرئيس يُوضح الحقيقة!

أوضح خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، حقيقة الأخبار التي تتحدث عن رفضه وناديه التعاقد مع مهاجم الاتحاد، كريم بنزيما، خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير. (طالع التفاصيل)

خطوة كبيرة من الاتحاد لتفادي تكرار "كابوس" دوري أبطال آسيا 2022

خطت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي خطوة هائلة في سبيل ضمان عدم تكرار كابوس دوري أبطال آسيا 2022. (طالع التفاصيل)

صراع المدرجات .. الأهلي يهزم الاتحاد في الجولة الأخيرة قبل الديربي

يترقب الجمهور السعودي وخاصة المتواجد في جدة قمة الجولة الـ26 بين الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة بالمدينة الساحلية، وقد حسمت جماهير الراقي الجولة الأخيرة قبل انطلاق الديربي لصالحها. (طالع التفاصيل)

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