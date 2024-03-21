أخبار الاتحاد اليوم | لاعب يوفنتوس يكشف سبب رفضه العميد ورسالة أمل من فرنسا لكريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مأزق منتظر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد يترقب الرد من اتحاد القدم على طلبه بشأن معالجة الفراغ المتوقع أن يتركه اللاعبون الذين سيتم استدعاءهم لمعسكر المنتخب الأولمبي، للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأشار العميد في طلبه إلى أنه يواجه مأزقًا لارتباط عدد من لاعبي فريقه بمعسكر الأخضر الأولمبي بالتزامن مع كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في الفترة من 8 وحتى 11 أبريل المقبل.

ووضع الاتحاديون اقتراحات داخلية من أجل معالجة نقص الفريق المتوقع، بينها أن يتم تأجيل التحاق لاعبيهم إلى انتهاء السوبر أو أن يسمح لهم بالانضمام إلى الفريق خلال كأس السوبر، على أن يعودوا مباشرة إلى معسكر الأخضر قبل انطلاق كأس آسيا المقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين في قطر.

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