فليرحل مارسيلو جروهي وعبدالله المعيوف عن الاتحاد .. أسامة مرمش "كنز" السعودية القادم بقوة!

مستقبل حراسة مرمى الأخضر والعميد في أمان

على الرغم من أن جماهير نادي الاتحاد تشعر بالقلق دائمًا من مركز حراسة المرمى، بعدما سيرحل البرازيلي مارسيلو جروهي عن العميد، إلا أن العميد أصبح يمتلك كنزًا يطمئن لسنوات قادمة، وهو أسامة مرمش.

نجح أسامة المرمش في قيادة المنتخب السعودي الأولمبي ببراعة، للتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا، بعدما تصدى لـ3 ركلات جزاء ضد منتخب الأردن.

وكان الوقت الأصلي في المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تألق أسامة المرمش الذي تصدى إلى 3 ركلات ترجيح.

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فيما أهدر لاعبي الأخضر ركلتي جزاء من أصل 4 لعبوها، ليصعد الأخضر الأولمبي إلى نصف النهائي، ليواجه المنتخب الأسترالي في نصف النهائي يوم السبت 23 مارس الجاري.

وأصبح لسان حال جماهير نادي الاتحاد، هو فليرحل جروهي وعبد الله المعيوف، في ظل وجود حارس شاب أسامة المرمش صاحب الـ20 عامًا!

وكان المرمش قد نجح من قبل مع المنتخب السعودي عام 2021 وتصدى لـ3 ركلات ترجيحية، وقاد الأخضر للتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، وعام 2022 تصدى أيضًا لـ3 ركلات ترجيحية وقاد الصقور إلى نصف نهائي كأس العرب.