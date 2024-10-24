أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يتحكم في مصير لوران بلان .. ودانيلو بيريرا يتخذ خطوة مفاجئة!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كريم بنزيما يتحكم في مصير لوران بلان مع الاتحاد

ألمح الناقد الرياضي مساعد العبدلي، بأن مستقبل الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، يتعلق بقرار قائد الفريق كريم بنزيما، على طريقة نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، فيما يتألق بمستقبل المدرب السابق لويس كاسترو.

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وقال العبدلي، عبر برنامج "برا 18" إنه كان هناك طرح بأن النصر لن يستطيع إقالة كاسترو إلا بموافقة كريستيانو رونالدو، وحدث الأمر بعد ذلك، معتقدًا بأن كريم بنزيما لن يصر على بقاء بلان، إذا لم يقدم العمل الجيد.

وفي هذا السياق، أكد الناقد هتان النجار، أن موقف لوران بلان سيكون صعبًا، خاصة لو خسر الاتحاد أمام الأهلي، في ديربي الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث سيكون كبش الفداء، مضيفًا أن الاتحاد سيجد صعوبة أمام الرياض، والمباراة ستكون اختبارًا لمدرب الفريق.

كشف الناقد الرياضي محمد التويجري، عن الدور البارز الذي يقدمه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، مع العميد، والذي لم يصنعه نجوم الكرة الكبار المعتزلين، واصفًا إياه بـ"العاشق للنادي".

اتخذ النجم البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع نادي الاتحاد، بخطوة مفاجئة بعيدًا عن نادي الاتحاد، من أجل التعافي من الإصابة التي يُعاني منها.

من فترة إلى أخرى.. لابد أن يخرج أحد الزملاء السابقين للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي حاليًا؛ ليشيد بـ"احترافية" اللاعب، والتزامه الكبير في التدريبات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

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