أخبار الاتحاد اليوم | حسم موقف بنزيما من لقاء الفتح .. والتحريض ضد كريستيانو رونالدو قبل كلاسيكو النصر والعميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رقصة أخيرة مع برشلونة و"بروفة" سعودية .. الصفقة "الترانزيت" التي ينتظرها ميسي ويحلم بها عشاقه في يناير!

كتب فريق أتلانتا يونايتد نهاية موسم ليونيل ميسي مبكرًا، بعدما أخرج إنتر ميامي من المراحل الإقصائية بالدوري الأمريكي، ليصبح السؤال هنا .. ماذا يفعل النجم الأرجنتيني حتى بداية الموسم الجديد في 2025؟ "اقرأ التفاصيل"

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لوران بلان يحسم موقف كريم بنزيما أمام الفتح .. ومصير الغامدي والصحفي بعد نهاية "إعارة" بيرشكوت!

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن موقف مواطنه كريم بنزيما، قائد الفريق، من مواجهة الفتح، الأحد، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لعبة تشبه ضربات المصارعين!" .. اتهامات بالتحريض ضد كريستيانو رونالدو لـ"إيقافه" قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

سلط الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الضوء على إحدى لقطات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في مباراة القادسية، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | طارق النوفل يكشف عن تغيير قادم بعدد الأجانب في دوري روشن

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب. "اقرأ التفاصيل"

موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الاتحاد نظيره الفتح في مباراة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الاتحاد نظيره الفتح في مباراة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"