فيديو | "لعبة تشبه ضربات المصارعين!" .. اتهامات بالتحريض ضد كريستيانو رونالدو لـ"إيقافه" قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

النصر خسر ضد القادسية رغم هدف رونالدو..

سلط الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الضوء على إحدى لقطات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في مباراة القادسية، مساء يوم الجمعة.

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رونالدو سجل هدفًا، في خسارة النصر (1-2) ضد القادسية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ونشر جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو مثير للجدل؛ يظهر رونالدو وهو يسقط بعنف على "رقبة" جهاد ذكري، مدافع نادي القادسية، في لعبة مشتركة بينهما.

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وعلق الإعلامي الرياضي الاتحادي على هذا المقطع؛ قائلًا: "هذه لعبة خطيرة من كريستيانو، لا تقل عن لعبات الصربي أليكساندر ميتروفيتش الخطيرة"؛ في إشارة إلى المطالبات السابقة بإيقاف مهاجم نادي الهلال، بعد التدخلات التي زعم الجمهور بأنها عنيفة ضد المنافسين.

وتفاعل الجمهور مع المقطع الذي نشره جستنيه؛ حيث علق أحد الحسابات عبر منصة "إكس" بالقول: "تشبه ضربات المصارعين!!"؛ ليرد عليه الإعلامي الرياضي بكلمة واحدة، هي: "بالضبط".

ومن ناحيته.. زعم حساب آخر بمنصة "إكس"، بأن تسليط عدنان جستنيه الضوء على هذه اللقطة تحديدًا؛ هدفه لفت نظر لجنة الانضباط والأخلاق لـ"إيقاف" الأسطورة كريستيانو رونالدو، قبل كلاسيكو النصر والاتحاد.

ووسط كل هذا الجدل الإعلامي والجماهيري.. أبدى الخبير التحكيمي سمير عثمان، رأيه في لقطة رونالدو مع لاعب القادسية؛ وهل استحق فيها الأسطورة البرتغالية الحصول على كارت "أصفر أو أحمر".

عثمان اعترف في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، بأن لعبة رونالدو ضد ذكري "خطيرة للغاية"؛ ولكنه أكد براءة مهاجم النصر من تعمد إذاء لاعب القادسية، بالقول: "كان هناك مسك متبادل في بداية اللعبة!".

وأشار الخبير التحكيمي إلى أنه حتى يتم إخراج الكارت "الأصفر أو الأحمر" في وجه كريستيانو رونالدو، كان لابد أن يكون هناك خطأ فني في اللعبة؛ وهو ما لم يحدث.

المثير في الأمر أن اللعبة التي سلط جستنيه الضوء عليها؛ طالب فيها النصر بـ"ركلة جزاء" من الأساس؛ بحجة أن رونالدو تعرض لـ"المسك" من قِبل لاعب القادسية، داخل منطقة الـ18.

جدير بالذكر أن النصر سيحل ضيفًا على الاتحاد، يوم 6 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ والتي تسبق توقف البطولة لمدة شهر كامل، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج.