أخبار الاتحاد اليوم | غياب ثلاثي .. وغموض موقف حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 13 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الاتحاد يُشعلها وينافس الهلال على ضم ميسي!

أصبح الدوري السعودي عامل جذب للنجوم الكبار من الدوريات الكبرى، وبالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال الشهر الجاري، ويبدو أن صفقة البرتغالي ستكون شرارة للعديد من الصفقات الضخمة في السنوات القادمة."اقرأ التفاصيل"

مزعج للنصر ومنتهِ وعاطل .. رونالدو غير مرحب به بشكل كامل في السعودية!

لا تبدو الصورة وردية بشكل كامل كما هي ظاهرة على المستوى العالمي، فالترحيب الكبير تخلله بعض التقليل والسخرية، ورغم أن هناك بعض منافسي النصر السعودي ممن أقبلوا على شراء قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي إلا أن هناك فئة دفعتها الغيرة على ناديها للتقليل من الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

حمد الله يتدرب انفراديًا قبل لقاء الباطن

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، شعر بإرهاق خفيف جعله يتدرب بشكل منفرد، قبل مواجهة الباطن.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الباطن مساء السبت، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يفتقد خدمات 3 لاعبين أمام الباطن

غادرت بعثة نادي الاتحاد إلى حفر الباطن عبر طائرة خاصة، من أجل مواجهة فريق نادي الباطن، ببطولة دوري روشن للمحترفين.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأعلن الاتحاد عن غياب الثلاثي عبد العزيز البيشي وأحمد شراحيلي وإيجور كورونادو، بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة، ليفضل على إثرها الجهازان الفني والطبي إراحتهم.

Shahid