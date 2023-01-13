الاتحاد يُشعلها وينافس الهلال على ضم ميسي!

حمى الانتقالات الكبرى تضرب السعودية

أصبح الدوري السعودي عامل جذب للنجوم الكبار من الدوريات الكبرى، وبالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال الشهر الجاري، ويبدو أن صفقة البرتغالي ستكون شرارة للعديد من الصفقات الضخمة في السنوات القادمة.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أصبح هدفًا بالغ الأهمية لناديين في الدوري السعودي، بعد تعاقد النصر مع رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وحسب التقرير الإسباني فإن كلًا من الهلال والاتحاد يتنافسان بشدة على ضم النجم الأرجنتيني والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بالرغم من محاولة النادي الفرنسي تجديد عقد بطل كأس العالم 2022.

وأشار التقرير إلى أن الهلال والاتحاد طالبا من دولة السعودية الحصول على دعم من أجل ضم ميسي، حيث يستعد الناديين لدفع 350 مليون يورو في الموسم من أجل إقناع ميسي بالقدوم إلى دوري روشن السعودي.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة وارتبطت بالانضام إلى أندية الدوري السعودي أمثال لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وأنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس وسيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة.