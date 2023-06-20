أخبار الاتحاد اليوم | عقد كريم بنزيما في خطر .. ونونو سانتو ينهي جدل أحمد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ20 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

بعد معركة نونو سانتو والإدارة .. الكلمة الأخيرة في مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد

قال البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، "كلمته الأخيرة" في مستقبل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الإصابة (طالع التفاصيل).

معاقبة الاتحاد؟ .. تسريب قرار مركز التحكيم المرتقب في قضية الشباب وأحمد شراحيلي

استقر مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قراره في شكوى نادي الشباب، ضد الاتحاد والمدافع الدولي أحمد شراحيلي (طالع التفاصيل).

ما هو راتب سون هيونج مين في الاتحاد؟.. وما العرض المقدم له؟

تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ؛ للتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

نونو سانتو وبيتسو موسيماني .. "الجُبن سيد الموقف" ولكن شتان بينهما!

عاصرت زمنًا شهد اجتماع قطاع عريض من جمهوري قطبي جدة "الاتحاد والأهلي" على صفة واحدة أو بالأحرى "عيب" واحد يعيب كلا مدربيهما؟، لقد حدث الموسم المنقضي! (طالع التفاصيل).

عقوبات مرتقبة ضد الاتحاد .. وعقد كريم بنزيما مهدد بـ"عدم التسجيل"

في تطور صادم وخطير، كشفت مصادر عن عقوبات مرتقبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

الاتحاد يبدأ أولى خطوات التعاقد مع سون هيونج مين.. ويصدم عبد الرزاق حمد الله

بدأ نادي الاتحاد، أولى خطوات التعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

انتفاضة جماهيرية .. "الهلاليون يطردون نجمهم لضم هذا اللاعب والاتحاد يشمت في سعود عبد الحميد"!

انتفضت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لضم أحد النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

هل يستجيب ياسر المسحل؟ .. طلب عاجل لـ"إبعاد" ماجد عبد الله الجديد عن الاتحاد

يبحث السعوديون منذ سنواتٍ طويلة، عن مهاجم محلي كبير، يستطيع خلافة أسطورة نادي النصر والمنتخب ماجد عبد الله (طالع التفاصيل).