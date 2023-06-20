بعد معركة نونو سانتو والإدارة .. الكلمة الأخيرة في مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد

من المنتصر في معركة نونو سانتو وإدارة الاتحاد بشأن مستقبل أحمد حجازي؟!

قال البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، "كلمته الأخيرة" في مستقبل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الإصابة.

حجازي خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب، لأكثر من 6 أشهر كاملة.

وأكد الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، اليوم الثلاثاء، تمسك سانتو، باستمرار المدافع المصري؛ على الرغم من غيابه طويلًا عن الملاعب.

وأشار الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الإدارة الاتحادية، كانت تريد فسخ عقد حجازي، والتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي، تمسك ببقاء اللاعب.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي، انضم إلى العميد الاتحادي في صيف 2020، قادمًا من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند شرائه بشكل نهائي.