أخبار الاتحاد اليوم | ظلم العميد أمام الوحدة وتعليق عبد الرزاق حمد الله الأصدق بشأن النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ13 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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"أصدق مقولة رياضية" .. تعليق عبدالرزاق حمدالله على ما يحدث في النصر!

نشر الإعلامي الرياضي عادل بابكير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة، أكد فيها على أن ما يحدث داخل النصر حاليًا قاله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد الحالي. (طالع التفاصيل)

ظلم الاتحاد أمام الوحدة

أوضح الخبير التحكيمي فهد المرداسي أن مباراة الاتحاد أمام الوحدة، التي انتهت بفوز العميد 2-1، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، شهدت قرارًا غير موفقًا من الحكم أرتور دياس.

المرداسي أكد أحقية العميد في ضربة الجزاء التي سجل منها عبد الرزاق حمد الله هدف المباراة الأول، بينما تغاضى عن احتساب جزائية أخرى للنمور في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

نسبة الحضور في كلاسيكو الهلال

يستعد الاتحاد لمواجهة الهلال في 23 من أبريل الجاري، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقرر أن تقسم المدرجات بنسبة 70% لجمهور العميد؛ أصحاب الأرض، مقابل 30% للزعماء.

وأوضح الصحفي علاء سعيد أن نهائي كأس الملك فقط ما ستقسم به المدرجات بالتساوي بنسبة 50% بين طرفي المباراة.

وليد الفراج؟ .. معاقبة إعلامي بتهمة تأجيج التعصب الرياضي في السعودية

بعد 24 ساعة تقريبًا من إعلام هيئة الإعلام المرئي في السعودية عن الإبلاغ عن أي محتوى من شأنه أن يأجج التعصب الرياضي في البلاد، صدرت أولى العقوبات في هذا الشأن. (طالع التفاصيل)

Shahid