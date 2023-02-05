أخبار الاتحاد اليوم | طرح تذاكر الطائي .. وحسم موقف كورونادو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 فبراير 2023.

هل يرحل كورونادو عن الاتحاد؟ الحائلي يكشف الحقيقة

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن اقتراب رحيل النجم البرازيلي إيجور كورونادو عن صفوف العميد، في ظل اقتراب عقده من النهاية. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يطرح تذاكر مباراته أمام العدالة

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام العدالة في الجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء اليوم الأحد.

ويواجه الاتحاد نظيره العدالة يوم الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الضغط على النصر المتصدر بفارق الأهداف.

مدرب الطائي: سوء الحظ سبب هزيمتنا من الاتحاد

أكد الروماني ميريل رادوي المدير الفني لفريق الطائي، على أن خسارة فريقه أمام الاتحاد، جاء بسبب سوء الحظ.

وشدد رادوي خلال تصريحات عقب المباراة، على أنه كان من الممكن أن يحصد فريقه على نقاط المباراة، ولكن سوء الحظ سبب الهزيمة.