هل يرحل كورونادو عن الاتحاد؟ الحائلي يكشف الحقيقة

إدارة الاتحاد تحسم موقفها من استمرار كورونادو

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن اقتراب رحيل النجم البرازيلي إيجور كورونادو عن صفوف العميد، في ظل اقتراب عقده من النهاية.

ودخل كورونادو الفترة الحرة في عقده، حيث ينتهي بعد 5 أشهر من الآن، ويحق له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الوقت الحالي دون العودة لناديه.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "لم يفعل نادي الاتحاد بند أفضلية التجديد بسبب الجوانب المالية حتى الآن، والمفاوضات جارية بين الطرفين".

وأوضح: "تواصلنا مع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، وأكد لنا على أن تجديد كورونادو سيتم بعد أسبوع أو 10 أيام، وهناك رغبة من الطرفين للتجديد".

وقاد كورونادو فريق الاتحاد لتحقيق الفوز على الطائي بهدف دون رد، في الجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ليتصدر النمور الترتيب.