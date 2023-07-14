أخبار الاتحاد اليوم | شكوى مدافعي العميد من قسوة المران، وصراع مع بايرن ميونخ

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 يوليو 2023 ..

برنامج خاص لصفقة الاتحاد الجديدة

وضع المدرب نونو سانتو برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعب الفريق الجديد، سلطان الفرحان، لتجهيزه قبل الانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه.

اللاعب القادم من الرائد سيخضع لهذا البرنامج بهدف تعويض الأيام التي سبقت توقيعه مع الفريق الجداوي البالغة نحو 5 أيام.

"يا ساتر" .. رد فعل شراحيلي وبامسعود على تدريبات نونو سانتو

ظهر ثنائي الاتحاد أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود في مقطع فيديو نشره حساب المدرج الذهبي عبر تويتر والإرهاق قد نال منهما بعد انتهاء تدريب صباح اليوم الجمعة تحت قيادة المدرب نونو سانتو.

وقد بدا واضحًا شكوى اللاعبين من قسوة المران، إذ قال بامسعود "يا ساتر"، فيما علق شراحيلي "أنهينا التدريب، كد".

"هل الأزمة مفتعلة أم أنها صدفة؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد اشتباك أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مع زملائه، بالتزامن مع تلقيه عرضًا ضخمًا من الاتحاد السعودي.

تستعد الرابطة السعودية المحترفة، للإعلان عن قرار رسمي مفاجئ لناديي الاتحاد والأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ربما تمثل مفاجأة للجميع، لكن وما أكثر مفاجآت الميركاتو الصيفي الجاري، فهذه المرة الصراع سعودي – ألماني بين الهلال والاتحاد في مواجهة بايرن ميونخ.