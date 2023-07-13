بايرن ميونخ يهدد الهلال والاتحاد .. صراع على نجم الأهلي

واحدة من المفاجآت الكبرى في الميركاتو الصيفي الجاري..

ربما تمثل مفاجأة للجميع، لكن وما أكثر مفاجآت الميركاتو الصيفي الجاري، فهذه المرة الصراع سعودي – ألماني بين الهلال والاتحاد في مواجهة بايرن ميونخ.

الثلاثي يبحث عن مدافع قوي يعزز خط ظهره، ومحمد عبد المنعم؛ مدافع الأهلي المصري، فرض نفسه بقوة على ساحة الدفاع الموسم الجاري.

وفقًا للمحلل الرياضي المصري تامر بدوي فإن توماس توخيل؛ المدير الفني للبافاري، أعرب لإدارة ناديه عن عدم رضاه عن خط دفاعه، وطالبها بالبحث عن إيجاد مدافع يجيد بناء الهجمات من الخلف.

وأكد بدوي أن اسم عبد المنعم جاء ضمن أربعة مرشحين من قبل مسؤولي النادي الألماني لتوخيل، لكن لم يتحدد بعد من سيفوز من بينهم بعقد جديد مع البافاري، موضحًا أن فيردر بريمن الألماني هو الآخر وضع عينه على عبد المنعم.

يذكر أن عبد المنعم يعد من المدافعين الهدافين، الذين يجيدون ضربات الرأس داخل منطقة الجزاء، وقد قاد الأهلي مؤخرًا للتتويج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا برأسية في شباك الوداد المغربي.