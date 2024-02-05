أخبار الاتحاد اليوم | شرط جاياردو لعودة بنزيما للمران، والحقيقة خلف استبعاد جوتا

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 فبراير 2024

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جاياردو يُهاجم إدارة الاتحاد ويُحدد شرط عودة بنزيما للتدريبات الجماعية تصريحات مثيرة لمدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي

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المدرب عبر علنًا عن استيائه من عدم حل اللغز

العميد هزم الفيصلي برباعية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد تخطى الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

انتصار مقنع وممتع للعميد

عشاق العميد وجهوا اتهامات قوية للهلال في الساعات الأخيرة

المدير الرياضي في النادي الإيطالي أكد أن الرفض لم يكن من جانب ناديه فقط، إنما هو كذلك من قبل الموهبة المعار من يوفنتوس الإيطالي!

تعرف على سبب استبعاد جوتا الحقيقي

نجم الاتحاد تعرض لصدمة محلية وبرازيلية!