الاتحاد والفيصلي .. مباراة حجازي ما بين المكاسب الكبيرة والمأزق الصعب!

الاتحاد تخطى الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

ضمن الاتحاد تواجده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتخطيه الفيصلي على استاد الملز بالرياض برباعية نظيفة مساء اليوم الإثنين، وقد سجل أهدافه عبد الرزاق حمدالله ونجولو كانتي وأحمد حجازي هدفين.

المباراة يُمكن أن تُعنون بـ "مباراة حجازي"، فقد قدم المدافع المصري، العائد للعب المحلي بعد غيابه منذ بداية الموسم للإصابة، أداءً قويًا على جميع الأصعدة، وقد توجه بالهدفين الحاسمين في الشوط الثاني.

الاتحاد تلقى خدمة كبيرة من كأس أمم إفريقيا، إذ يُمكن القول أنه النادي الوحيد في العالم الذي استفاد من تلك البطولة التي أزعجت العديد من الأندية بسحب لاعبيها للعب في كوت ديفوار، فقد كانت البطولة القارية خير تحضير لحجازي ليعود للعب ويستعيد مستواه تدريجيًا، وقد رأيناه مع منتخب مصر يُقدم أداءً متواضعًا في أول مباراتين ثم مميزًا في آخر مباراتين .. هكذا، عاد للاتحاد جاهزًا للعب وقد تخطى فترة التخبط الأولى المعتادة بعد الإصابات الطويلة الصعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القائد لم يكن المكسب الوحيد في المباراة، بل أحد المكاسب فقط! الاتحاد كان بحاجة ماسة لانتصار قوي ومقنع مثل هذا ليسمح للمدرب واللاعبين بالعمل في هدوء ودون ضغوطات كبيرة من الإعلام والجمهور، بجانب أن التواجد في نصف النهائي يعني أن الموسم مازال ناجحًا رغم خيبة الأمل في دوري روشن.

من المكاسب المهمة كذلك اكتساب اللاعبين لجرعة مهمة من الثقة قبل النصف الثاني من الموسم، خاصة مع التشكيك المتواصل بهم خلال النصف الأول، وقد لمسنا تحسن مستوى البعض على المستوى الفردي مثل فابينيو، وكذلك ظهور الظهير الأيسر الشاب تركي الجعدي بمستوى جيد جدًا.

اللقاء ورغم كل تلك المكاسب للمدرب مارسيلو جاياردو إلا أنه وضعه في مأزق صعب جدًا خاص بحارس المرمى مارسيلو جروه! البرازيلي كان مرشحًا فوق العادة للخروج من قائمة الاتحاد المحلية، خاصة بعد ضم محمد محاسنة حارس مرمى ضمك، لكن ما قدمه اللاعب اليوم يفرض علامات استفهام كبيرة حول مدى صحة هذا القرار.

الفيصلي لم يصنع اليوم الكثير من الفرص لكن ما صنعه كان كافيًا لجعل اللقاء صعبًا ومعقدًا على العميد حال لم يتصد جروهي لتلك الفرص ويمنع دخولها مرماه، اللاعب المخضرم ورغم تصدياته القليلة إلا أنه لعب دورًا مهمًا في الفوز ودورًا أهم في جعله سهلًا.

قرار التخلي عن جروهي لو كان سهلًا للمدرب جاياردو، سيُصبح صعبًا جدًا بعد مباراة اليوم لأن ما قدمه قادر على إنقاذ الاتحاد من "مطبات" صعبة جدًا في المباريات الصعبة والحاسمة وهو الأمر الذي ربما يصعب على حارس آخر فعله، سواء عبد الله المعيوف أو الوافد الجددي.