أخبار الاتحاد اليوم | سيطرة على جوائز الأفضل .. ووعد إيجور كورونادو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 مارس 2023.

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بعد تصريحات رئيس الاتحاد .. قرار صادم من أنخيل دي ماريا!

خرج أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بتصريحات، يؤكد خلالها على أن هدف ناديه التعاقد مع لاعبين على وزن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي وأكثر، ليصدمه الأخير بقرار مفاجئ. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يضم أنخيل دي ماريا؟ تصريح مثير من أنمار الحائلي

رد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لأول مرة، على فكرة تفاوض ناديه مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

جروهي وسانتو الأفضل

أعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين السعودي، عن اختيار البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، كأفضل حارس في شهر مارس.

كما اختارت الرابطة المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، كأفضل مدرب خلال شهر مارس، بعد نتائج النمور المميزة التي تصدر بها ترتيب الدوري.

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كورونادو يقدم وعدًا لجماهير الاتحاد

قدم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط نادي الاتحاد وعدًا إلى جماهير فريقه، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس في دوري روشن.

وقال كورونادو خلال تصريحات نشرها حساب دوري روشن عبر موقع "تويتر":"أعد جمهور الاتحاد أن الفريق سيكون جاهزًا ليقدم 120% من قدراته، وأعدكم بذلك".

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