أخبار الاتحاد اليوم | تأجيل مواجهة القادسية، وسيرخيو راموس يُحدد طلباته المالية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 أغسطس 2024.

تأجيل مواجهة القادسية الودية ليوم واحد

أفاد الإعلامي المطلع على أخبار الاتحاد، علاء سعيد، أن مباراة الفريق الودية أمام القادسية تأجلت لمدة 24 ساعة، لتُقام يوم الجمعة القادم بدلًا من الخميس.

وعلى ضوء ذلك، قرر الجهاز الفني بقيادة لوران بلان منح اللاعبين راحة اليوم الإثنين على أن تُستأنف التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء.

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