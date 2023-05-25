أخبار الاتحاد اليوم | سعادة داخل جدران العميد .. وحكم برتغالي للقاء الحسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 25 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس 25 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

مُذنب الهلال وعدو رونالدو .. حجج وأعذار لجماهير الاتحاد والنصر حال خسارة الدوري

اشتعلت المنافسة بين الاتحاد والنصر على حسم لقب دوري روشن للمحترفين، وأصبح من الممكن أن يفوز أي فريق منهما باللقب، ولكن كيف ستتعامل جماهير الفريقين حال خسارة فريقها للقب. "اقرأ التفاصيل"

على طريقة ميسي .. تعامل خاص من جمهور الاتحاد مع زوجة رومارينيو

حرصت زوجة النجم البرازيلي رومارينيو على مؤازرة زوجها في مباراته أمام الباطن، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بتواجدها في ملعب الجوهرة المشعة. "اقرأ التفاصيل"

بشهادة برتغالية وبرازيلية .. ظهور "كافو" في نادي الاتحاد!

يعاني نادي الاتحاد في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الحالي، بعد إصابة اللاعب الأساسي مهند شنقيطي، مما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، للاعتماد على مد الله العليان الذي يقدم مستوى جيداً، ولكن الأزمة تظهر حينما يغيب الأخير. "اقرأ التفاصيل"

سعادة داخل الاتحاد .. خطاب عاجل من "التحكيم" في قضية النصر ومحمد كنو

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، في استئناف نادي النصر، ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

تحكيم برتغالي لمباراة الاتحاد والفيحاء

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن إسناد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين تحكيميًا، لطاقم تحكيم برتغالي.

واختارت لجنة الحكام البرتغالي فابيو فيريسمو، والتي ستقام مساء يوم السبت المقبل، بالجولة قبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري.