سعادة داخل الاتحاد .. خطاب عاجل من "التحكيم" في قضية النصر ومحمد كنو

تطورات مثيرة في قضية النصر ومحمد كنو

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، في استئناف نادي النصر، ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وطلب النصر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، الحصول على نقاط الديربي "كاملة"؛ بحجة أن كنو شارك مع نادي الهلال، قبل انتهاء مدة إيقافه "4 أشهر"، وهي العقوبة التي تعرض لها بعد تجديد عقده مع قلعة الزعيم، على الرغم من توقيعه للعالمي في يناير 2022.

وأعلن الشيخي في تصريحات لبرنامج "برا 18"، إغلاق مركز التحكيم، ملف المنازعة في قضية كنو؛ بعد تقديم النصر مذكرته، ووصول ردود الهلال واتحاد الكرة السعودي.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن النظام يمنح "التحكيم"، مهلة 10 أيام بعد إغلاق المنازعة؛ من أجل إصدار الحكم النهائي في الاستئناف، إلا أن المركز قد يعجل من ذلك، ويتخذ قراره بعد يومين أو ثلاثة؛ بسبب انتهاء مسابقة دوري روشن، في 31 مايو الجاري.

وعن الحكم المتوقع.. كشف أحمد الشيخي، عن أن "التحكيم" أرسل خطابًا لاتحاد الكرة، يستفسر فيه فقط عن تاريخ نهاية الموسم الماضي وبداية العام الرياضي الحالي؛ وهو ما يعني احتساب فترة التوقف خلال معسكر منتخب السعودية الإعدادي لكأس العالم، ضمن عقوبة كنو؛ وبالتالي رفض استئناف النصر، وتثبيت نتيجة الديربي.

الاتحاد من ناحيته، سيكون أكبر المستفدين من الرفض المحتمل لاستئناف النصر؛ ليحتفظ بفارق الثلاث نقاط في صدارة دوري روشن السعودي؛ حيث يعتلي العميد القمة برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن قلعة العالمي، قبل جولتين من النهاية.