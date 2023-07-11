أخبار الاتحاد اليوم | رحيل محترف جديد .. وثغرة قانونية في قضية أحمد شراحيلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رغم دليل الشباب الجديد .. الاتحاد لن يُعاقب في قضية شراحيلي

عادت قضية أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد المنضم له من الشباب الموسم الماضي للسطح بعد تقديم النادي العاصمي لدليل جديد يُدين نظيره الجداوي في القضية المنظورة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي (طالع التفاصيل).

رسميًا | الاتحاد يُودع أجنبيًا جديدًا بعد برونو هنريكي

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء رحيل لاعبه الأنجولي هيلدر كوستا، ليكون الأجنبي الثاني الذي يرحل عن الفريق هذا الصيف بعد لاعب الوسط برونو هنريكي (طالع التفاصيل).

إدارة الاتحاد تصدم عبد الرزاق حمد الله .. طلبت منه هذا الأمر!

النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيستمر مع نادي الاتحاد أم سيرحل؟.. سؤال طرحه الآلاف من عشاق العميد؛ بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

فانتازيا الشباب .. خالد البلطان استغل تمبكتي و"نصب فخًا" لتوريط الاتحاد

"فانتازيا نادي الشباب".. هكذا تم وصف فكرة مجلس الإدارة، برئاسة خالد البلطان؛ لتوريط الاتحاد، في قضية النجم الدولي أحمد شراحيلي (طالع التفاصيل).

اتفق مع ناديه الجديد .. حقيقة "خيانة" لاعب الاتحاد والانتقال إلى الأهلي

اتفق أحد لاعبي نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، مع فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"ابن الهلال إلى الاتحاد" .. الاتفاق على صفقة جديدة مبدئيًا بعد ضربة محمد كنو

يبدو أن نادي الاتحاد، اتفق على صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"الاتحاد في خطر" .. إعلامي ينفجر ويلمح لتورط نونو سانتو في "مؤامرة خطيرة"

بعث الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه برسالة مقلقة لجماهير نادي الاتحاد السعودي، محذرًا من كارثة مقبل عليها العميد، مشددًا على امتلاكه الأدلة والبراهين عليها (طالع التفاصيل).

الأهلي يضرب الاتحاد بـ"القاضية" .. اتفق مع بول بوجبا بشرط وحيد!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. توصل النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

إيجور كورونادو يفاجئ الجماهير: فكرت بالفعل في الرحيل عن الاتحاد!

كشف النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد، حقيقة رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).