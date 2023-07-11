الأهلي يضرب الاتحاد بـ"القاضية" .. اتفق مع بول بوجبا بشرط وحيد!

الأهلي يتفوق على نادي الاتحاد في صفقة بول بوجبا

في مفاجأة من العيار الثقيل.. توصل النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بوجبا البالغ من العمر 30 سنة، زار مدينة جدة، خلال اليومين الماضيين؛ وسط أنباء عن تفقده منشآت نادي الاتحاد، تمهيدًا للانضمام إلى بطل دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يدخل الأهلي بقوة، في الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، كثف الأهلي من مفاوضاته مع متوسط الميدان الفرنسي، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث توصلا إلى اتفاق مبدئي، على عقد لمدة 3 مواسم، وراتب سنوي يُقدر بـ33 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة، عن تجهيز الراقي، عرضًا رسميًا إلى يوفنتوس، بقيمة 10 ملايين يورو؛ لشراء السنوات الثلاث المتبقية من عقد اللاعب، مع الفريق الإيطالي.

وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الأهلي، اشترطوا "الجاهزية البدنية" لبول بوجبا؛ من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، خاصة أن متوسط الميدان الفرنسي، عانى من عديد الإصابات، في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن بوجبا الذي تقدر قيمته السوقية بـ15 مليون يورو، لعب 188 مباراة رسمية مع يوفنتوس في فترتين، مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا 41 آخرين.