أخبار الاتحاد اليوم | راحة قبل الإعداد لكلاسيكو الهلال .. و7 نقاط على دوري روشن!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

دمر وعد الهلال لليونيل ميسي .. أنخيل دي ماريا يصدم الجميع بتصريحاته!

يبدو أن هناك خبراً طارئًا بشأن مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي ربما بتصريحاته التي خرج بها مؤخرًا، أفسد على الهلال خطته لضم مواطنه ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

"شيء صادم" .. وليد الفراج يهاجم إعلام الاتحاد

هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بعض إعلاميي نادي الاتحاد السعودي، مشككًا في انتمائهم للعميد. "اقرأ التفاصيل"

شخصية رياضية كبرى "يتنكر" وسط جماهير الاتحاد .. وأحمد حجازي يفاجئه بالرد

فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج الرياضية الشهير محمد سعدون الكواري، جماهير نادي الاتحاد ونجومه، خلال مباراة الفريق الأول أمام أبها. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يقرر إراحة لاعبي الاتحاد قبل لقاء الكلاسيكو

قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، إراحة لاعبيه قبل التحضير لمواجهة الهلال، في الكلاسيكو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

سانتو منح لاعبي الاتحاد راحة من التدريبات لمدة يومين بعد مباراة أبها، قبل البدء في المعسكر التحضيري لمواجهة الكلاسيكو.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

7 نقاط لتتويج الاتحاد بدوري روشن

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من أي وقت مضى من التتويج ببطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، بعد انتصاره على أبها بالجولة 26 برباعية دون رد، وفي نفس الوقت تعادل النصر أمام الخليج.

وتبقى أمام الاتحاد 4 مواجهات في دوري روشن هذا الموسم، يحتاج منهم 7 نقاط فقط، حيث سيلعب أمام الهلال ثم الباطن ثم الفيحاء وأخيرًا الطائي.

Shahid