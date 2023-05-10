"شيء صادم" .. وليد الفراج يهاجم إعلام الاتحاد

اقتراب الاتحاد من التتويج بلقب دوري روشن السعودي سبب حالة من الارتباك للبعض!

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هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بعض إعلاميي نادي الاتحاد السعودي، مشككًا في انتمائهم للعميد.

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العميد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة متفوقًا بخمس نقاط عن أقرب منافسيه، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شيء صادم أن تجد من يدعي أنه اتحادي ويعيش حالة حزن وصدمة من انطلاقة العميد آخر 4 سنوات .. هل هؤلاء اتحاديين حقًا ولا نص نص ولا ربع ربع، كل بعقله راضي".

جدير بالذكر أن العميد لم يتوج بلقب الدوري منذ موسم 2008-2009، بينما كانت آخر بطولة له بشكل عام موسم 2017-2018، حيث التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النمور قريبين للغاية من لقب الدوري المحلي الموسم الماضي، لكن استفاقة الهلال في الأمتار الأخيرة، أضاعت الفرصة عليهم.

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