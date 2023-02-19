أخبار الاتحاد اليوم | دفعة الرائد القوية .. وتحديد مكان جراحة مهند الشنقيطي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 فبراير 2023.

الاتحاد يتلقى صدمة قوية بشأن مهند الشنقيطي

بعد أن اشتعلت المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، بين الاتحاد والنصر والشباب، تلقى العميد صدمة قوية بشأن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي. "اقرأ التفاصيل"

المغضوب عليه والمظلوم .. لاعبون يستحقون الفرصة في دوري روشن

تمتلك كل الفرق بعض الجواهر المدفونة في صفوفها، ولكنها لم تحصل على فرص حقيقية للمشاركة مع تلك الفرق، وعندما يُشاركون لبعض من الوقت، يتألقون ويقدمون مستويات رائعة، ولذلك يجب منحهم فرصة أكبر للمشاركة. "اقرأ التفاصيل"

"مارسيلو جروهي يمتلك 10 أيادي .. نصف قوة الاتحاد!"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، يعد نصف قوة الفريق أو أكثر، بعد الأداء الذي يقدمه خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

دفعة قوية للرائد قبل مواجهة الاتحاد

تلقى نادي الرائد دفعة قوية، قبل مواجهة الاتحاد مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتعافى الثلاثي عبد العزيز الجبرين وخالد الخثلان وراكان الدوسري، من الإصابات التي عانوا منها خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبحوا جاهزين للمشاركة في مباراة الاتحاد.

الشنقيطي يُجري جراحة في فنلندا

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن مهند الشنقيطي قرر إجراء العملية الجراحية في هلسنكي عاصمة فنلندا، وسيخضع للعلاج التأهيلي في ألمانيا.

الشنقيطي سيغيب عن نادي الاتحاد لنهاية الموسم، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة، خلال مباراة الاتفاق الأخيرة.