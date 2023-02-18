"مارسيلو جروهي يمتلك 10 أيادي .. نصف قوة الاتحاد!"

جروهي يواصل تألقه رفقة نادي الاتحاد

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، يعد نصف قوة الفريق أو أكثر، بعد الأداء الذي يقدمه خلال الوقت الحالي.

جروهي تألق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث استطاع أن يُبقي على نظافة شباكه في مباراة فريقه أمام الاتفاق الأخيرة، والتي فاز فيها العميد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال القحطاني عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "مارسيلو جروهي في أقل من دقيقة تصدى لـ3 فرص محققة على خط المرمى أمام نادي الاتفاق".

وأضاف: "بعد مباراة الاتحاد والاتفاق غردت وقلت أن مارسيلو جروهي يمتلك 10 أيادي، فهو يمثل 50% على الأقل من قوة النمور خلال الوقت الحالي".

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن للمحترفين، متساويًا مع النصر المتصدر بفارق الأهداف.