أخبار الاتحاد اليوم | خماسي في العيادة .. وخطف مالديني من العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

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بالأرقام | رونالدو وتاليسكا اكتسحا الجميع .. أفضل ثنائيات الدوري السعودي تهديفيًا

يقدم ثنائي نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، موسمًا استثنائيًا رفقة فريقهما، لينجحا في التفوق على كل الثنائيات المتواجدة في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"مقابل 60 مليونًا" .. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن السعودي

اقترب أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

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مانشستر يونايتد يخطط لخطف مالديني من أنياب الاتحاد!

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف الإيطالي باولو مالديني أسطورة ميلان، لتعيينه مديرًا رياضيًا للنادي، بعد أن كان قريبًا من تولي هذا المنصب في نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يعود إلى تدريباته.. و5 لاعبين في العيادة

عاد فريق نادي الاتحاد إلى تدريباته الجماعية مرة أخرى، بعدما حصل لاعبيه على راحة لمدة 5 أيام، بعد الفوز على أبها برباعية مقابل هدفين.

ودخل 5 لاعبين في العيادة وهم: "صالح العمري، سلطان الفرحان، عوض الناشري، رومارينيو، نجولو كانتي"، من أجل متابعة برامجهم العلاجية.

وشهدت التدريبات تركيزًا على النواحي اللياقية بين صالة اللياقة البدنية وملعب التدريب.

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