مانشستر يونايتد يخطط لخطف مالديني من أنياب الاتحاد!

مانشستر يونايتد يقوم بثورة تصحيح حاليًا

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف الإيطالي باولو مالديني أسطورة ميلان، لتعيينه مديرًا رياضيًا للنادي، بعد أن كان قريبًا من تولي هذا المنصب في نادي الاتحاد.

ويسعى السير جيم راتكليف الذي استحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد، لإحداث ثورة تصحيحية بالنادي، بهدف العودة للمنافسة على البطولات.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أنه من المقرر أن ينتقل مالديني إلى مانشستر يونايتد، كجزء من التغيير الضخم الذي يُجريه جيم راتكليف في النادي.

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وأضافت الشبكة أن راتكليف يتلقى التوجيهات من السير أليكس فيرجسون لإصلاح مانشستر يونايتد، ومن ضمن تلك التوجيهات التعاقد مع مالديني.

وبدأ راتكليف بالفعل في ثورة التصحيح، بعدما قام بالاستغناء عن خدمات الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد أرنولد، حيث يبحث حاليًا عن بديلًا له.